俳優の草刈正雄（73）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。ある番組の調査で自身のルーツが判明した際のエピソードを語った。

草刈は福岡県北九州市で誕生。母・スエ子さんは父について「朝鮮戦争で死んだ」と説明。写真も「全部焼いた」と説明しており、父の顔も見たことがなかったという。

2023年に放送されたNHK「ファミリーヒストリー」では、父の名前を手がかりに捜索。米空軍の「ロバート・H・トーラー」が草刈の父だったということを突き止め、DNA検査を経て親族との再会も果たした。

「徹子の部屋」でその再会を振り返った草刈。番組の調査について、当初「トーラ」で探したが見つからず、「ひょっとしたら“トーラー”かもしれない」と調べ直したところ、「何十万件というトーラーさんが出て来た」と話した。

しかし「本当にこれ、奇跡のような話なんですけど」と告白。当時草刈の伯母にあたるジャニタさんが、高齢になった自身の年齢を考慮し、息子・ジェイさんに「あなたは日本にいとこがいるのよ」と告げていた。そのことを初めて聞いたジェイさんは、その後独自に草刈を探しており、番組の調査と繋がったという。

そのため草刈は「ジェイさんのそういうことがなかったら、会えなかったかもしれない」と語っていた。