気象庁の予想天気図に「台風のたまご＝熱帯低気圧」

気象庁の予想天気図に「熱帯低気圧」の予想が出てきました。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、「台風」に発達することがあるため動向に注意が必要です。

「台風のたまご＝熱帯低気圧」海面水温の高い海域を進む

気象庁の６日（水）予想天気図に、「熱帯低気圧＝台風のたまご」を表す「TD」が現れました。「TD」とは「TROPICAL DEPRESSION」の略で、日本語では「熱帯低気圧（最大風速34ノット未満）」の意味です。

最大風速34ノットとは最大風速17.2ｍのことで、この最大風速が17.2ｍ以上になれば「台風」になります。

６日（水）の予想天気図には、熱帯低気圧を表す「TD」と、低圧部を表す「L」が２つ予想されています。低圧部「L」から熱帯低気圧に発達することがあるため、注意が必要です。

熱帯低気圧「TD」と２つの低圧部「L」は、３０度以上の海面水温の高い海域にあるため、今後発達する可能性があります。

雨風シミュレーション６日（水）～１５日（金）

沖縄・奄美が梅雨入りしたため、日本付近は「前線」と見られる雨の帯が見えます。「反時計回りの渦」が現れる前から、雨雲の発生が予想されています。

シミュレーションでは「反時計回りの渦」が、８日（金）頃から「サイパン」や「グアム」の南に現れ、「反時計回りの渦」はだんだんと勢力を強め、西から北へと進路を変えて、１５日（金）頃には「沖縄の南」の海上に達する予想です。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。こ

の「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報「６日（水）から１２日（火）」

週間予報を『各都道府県につき５都市』ずつ画像で掲載しています。

８日（金）から９日（土）にかけて、低気圧から延びる前線が通過するため全国的に雨でしょう。画像でご覧ください。

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