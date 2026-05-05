史上最高のギターソロ100選
米Rolling Stone誌が選ぶ「史上最高のギターソロ100選」をランキング形式で一挙紹介。50位→1位は選評を完全翻訳。
全音楽ファンよ、ギターソロを称えよ。それは現代音楽において、決して色褪せることのない偉大なる芸術形態の一つだ。栄光に満ちた6弦の爆発がもたらすスリルに勝るものはない。「Free Bird」から「Purple Rain」、「Johnny B. Goode」から「Eruption」へと至る、長く、ねじれ、終わることのないサーガ。名手による超絶技巧の速弾きもあれば、最高にラフな勢いでかき鳴らされる一撃もある。そのすべてが我々の脳裏に焼き付いて離れないものだ。
本誌が選ぶ「史上最高のギターソロ100選」は、あらゆるジャンル、世代、グルーヴが入り混じったフルボリュームのミックスリストだ。我々は歴史を縦横無尽に駆け巡り、ブルースの先駆者、ヒッピーのジャム、パンクロッカー、メタルの戦士、ファンカティアたちを再訪する。そこにはサーファー、ストーナー、スターシップ・トルーパー、そして「鋼のナイフ（steely knives：イーグルス「Hotel California」の歌詞より）も並んでいる。ジミー・ペイジ、ジェリー・ガルシア、ジミ・ヘンドリックスといった伝説的存在から、セイント・ヴィンセントやジョン・メイヤーのような熟練の弾き手、そしてGeeseやMJ・レンダーマンといった若き反逆者までを網羅した。
車の中で思わず口ずさんでしまうソロもあれば、近くにある掃除機を手に取ってエア・ギターをかき鳴らしてしまうようなソロもある。中にはシャワーを浴びながら口ずさめるものだってあるだろう（いや、馬鹿にしているわけではない。ギター崇拝は神聖な儀式なのだ）。なお、今回はジャズを対象外とし（レス・ポール＆メリー・フォード「How High the Moon」はジャズ出身者によるポップ・チューンとして扱った）、インストゥルメンタル曲もいくつか選出している。
選考基準は売上やラジオの再生回数ではない。ただそこに宿る「6弦の輝き」のみだ。また、そのソロが曲を形作っているか、単にメロディラインをなぞっているだけではないか、という点も考慮した（音符の一つひとつを完璧に歌えるレベルなら、それはボーナスポイントだ）。
想像の通り、このリストを作成する際に行われた議論は「Voodoo Chile」のラスト1分よりも騒々しいものとなった。注意してほしいのは、これは「ソロ」であって「リフ」の選出ではないということ。ディープ・パープルの名曲から「Smoke on the Water」ではなく「Highway Star」が選ばれているのはそのためだ。10分以上にわたって宇宙を探索するかのように長く引き延ばされるソロもあれば、わずか数秒で衝撃を与えるものもある。だが、ギターの旅路とは、怒り、喜び、渇望、痛み、あるいはそのすべてが同時に詰まった「心の叫び」なのだ。
ここに挙げた100曲のソロの中には、後世に多大な影響を与えたカルト的な名演もあれば、あまりに万人から愛されすぎて楽器店での試奏が禁止されているような定番中の定番もある。ファンの数だけ異なるリストが存在するはずであり、それこそが重要なのだ。これはギターソロの伝統と、それに付随するあらゆる儀式への敬意の印である。さあ、ボリュームを最大まで上げよう。このリストを爆音で読み進めてほしい。
Photographs in Illustration By: Gus Stewart/Redferns/Getty Images; Echoes/Redferns/Getty Images; Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images; Larry Marano/Getty Images; James Kriegsmann/Michael Ochs Archives/Getty Images; John Atashian/Getty Images; Chris Walter/WireImage/Getty Images; Richard E. Aaron/Redferns; Gie Knaeps/Getty Images
全音楽ファンよ、ギターソロを称えよ。それは現代音楽において、決して色褪せることのない偉大なる芸術形態の一つだ。栄光に満ちた6弦の爆発がもたらすスリルに勝るものはない。「Free Bird」から「Purple Rain」、「Johnny B. Goode」から「Eruption」へと至る、長く、ねじれ、終わることのないサーガ。名手による超絶技巧の速弾きもあれば、最高にラフな勢いでかき鳴らされる一撃もある。そのすべてが我々の脳裏に焼き付いて離れないものだ。
車の中で思わず口ずさんでしまうソロもあれば、近くにある掃除機を手に取ってエア・ギターをかき鳴らしてしまうようなソロもある。中にはシャワーを浴びながら口ずさめるものだってあるだろう（いや、馬鹿にしているわけではない。ギター崇拝は神聖な儀式なのだ）。なお、今回はジャズを対象外とし（レス・ポール＆メリー・フォード「How High the Moon」はジャズ出身者によるポップ・チューンとして扱った）、インストゥルメンタル曲もいくつか選出している。
選考基準は売上やラジオの再生回数ではない。ただそこに宿る「6弦の輝き」のみだ。また、そのソロが曲を形作っているか、単にメロディラインをなぞっているだけではないか、という点も考慮した（音符の一つひとつを完璧に歌えるレベルなら、それはボーナスポイントだ）。
想像の通り、このリストを作成する際に行われた議論は「Voodoo Chile」のラスト1分よりも騒々しいものとなった。注意してほしいのは、これは「ソロ」であって「リフ」の選出ではないということ。ディープ・パープルの名曲から「Smoke on the Water」ではなく「Highway Star」が選ばれているのはそのためだ。10分以上にわたって宇宙を探索するかのように長く引き延ばされるソロもあれば、わずか数秒で衝撃を与えるものもある。だが、ギターの旅路とは、怒り、喜び、渇望、痛み、あるいはそのすべてが同時に詰まった「心の叫び」なのだ。
ここに挙げた100曲のソロの中には、後世に多大な影響を与えたカルト的な名演もあれば、あまりに万人から愛されすぎて楽器店での試奏が禁止されているような定番中の定番もある。ファンの数だけ異なるリストが存在するはずであり、それこそが重要なのだ。これはギターソロの伝統と、それに付随するあらゆる儀式への敬意の印である。さあ、ボリュームを最大まで上げよう。このリストを爆音で読み進めてほしい。
Photographs in Illustration By: Gus Stewart/Redferns/Getty Images; Echoes/Redferns/Getty Images; Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images; Larry Marano/Getty Images; James Kriegsmann/Michael Ochs Archives/Getty Images; John Atashian/Getty Images; Chris Walter/WireImage/Getty Images; Richard E. Aaron/Redferns; Gie Knaeps/Getty Images