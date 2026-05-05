◆米大リーグ エンゼルス０―６ホワイトソックス（４日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が４日（日本時間５日）、敵地・エンゼルス戦に「２番・一塁」で先発出場。ジャッジ（ヤンキース）に並んで再びメジャートップに立つ１４号２ランを放った。渡米後最多タイの３安打をマークし、チームの連敗阻止に大きく貢献。２打点を挙げて２８打点とし、こちらもアランダ（レイズ）と並んでリーグ２冠に立った。

３試合ぶりの一発が飛び出したのは、２点リードの４回１死一塁で迎えた第３打席だった。試合前の時点で防御率０・８４だった右腕ソリアーノの５球目、外角高めの９８・１マイル（約１５７・９キロ）直球に力負けしなかった。打球速度１０９マイル（約１７５・４キロ）、角度３２度、飛距離４２９フィート（約１３０・８メートル）でセンターの茂みへ。４月２８日（同２９日）の前回対戦で３打席連続三振を喫した難敵を打ち砕き、チームメートとお辞儀パフォーマンスを見せた。衝撃の年間６４本塁打、１２９打点ペースとした。

６回２死では左腕ファリスから右翼線二塁打。３５試合目、メジャーデビューから通算１５３打席目にして初の二塁打をマークした。この日まで１３長打は二塁打、三塁打なしで全て本塁打。この日も１４号を放って記録を伸ばし、１９００年以降では２０１６年の李大浩（マリナーズ）の１０本を超えてメジャー最長となる“珍記録”を更新していたが、ついにストップした。

４日（同５日）終了時点のア・リーグの本塁打王、打点王争いは以下の通り。

◆本塁打上位

〈１〉村上宗隆（Ｗソックス） １４

〈１〉Ａ・ジャッジ（ヤンキース） １４

〈３〉Ｙ・アルバレス（アストロズ） １２

〈３〉Ｂ・ライス（ヤンキース） １２

◆打点上位

〈１〉村上宗隆（Ｗソックス） ２８

〈１〉Ｊ・アランダ（レイズ） ２８

〈３〉Ａ・ジャッジ（ヤンキース） ２７

〈３〉Ｙ・アルバレス（アストロズ） ２７

〈３〉Ｂ・ライス（ヤンキース） ２７