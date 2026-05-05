こどもの日に作る料理、1位がケーキから〇〇に！こどもの日の検索トレンド

毎年5月5日はこどもの日。鯉のぼりや柏もちなど、なんとなく知っている行事が多いですよね。でも実は「こどもの日」には、意外と知らない意味や由来がたくさんあります。今回はこどもの日の基礎知識から、簡単に作れるおすすめレシピまでをご紹介します。

こどもの日ってどんな日？

5月5日のこどもの日は国民の祝日で、祝日法では「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」と定められています。子どもたちの成長をお祝いするだけでなく、お母さんへの感謝も込められた日なんですね。

同じ日に「端午の節句」がありますが、端午の節句が江戸時代の武家文化から男の子の成長を願う行事として広まったのに対し、こどもの日は1949年に制定された、すべての子どもの幸せを願う日です。ひな祭りは女の子、こどもの日は男の子の成長を祝う日、という印象を持つ人からすると、少し意外に感じられるかもしれません。

こどもの日のおすすめレシピ

こどもの日に皆さんが作りたい料理の潮流はどのようなものでしょうか？クックパッドで「こどもの日」と一緒に検索されるワードの移り変わりを調べてみると、ここ数年「ケーキ」が一番人気だったのに対し、今年は「いなり」が一位に輝いています。手軽に作れて子どもが食べやすいところが人気の秘密でしょうか。

また、「おやつ」「ケーキ」も上位にランクイン。意外なところでは「弁当」も検索されていました。風薫り緑が心地良いこの時期、お弁当を作って外でお祝いしたいという人も増えているのかもしれませんね。

そこで、今回は人気のいなり寿司から電子レンジで作れる柏餅まで、今人気のメニューをご紹介します。

▼こどもの日の定番！手作り「電子レンジ柏もち」

こどもの日といえば、まず思い浮かぶのが柏もちですよね。柏の木は新しい芽が出るまで古い葉が落ちないことから「子孫繁栄」を願う縁起物として食べられてきました。材料4つ、電子レンジで作れるシンプルなレシピなので、子どもと一緒に楽しみながら作れます。

▼食卓がぱっと華やかに！「こいのぼりのいなり寿司」

稲荷あげの中にご飯を詰めて、きゅうり・にんじん・魚肉ソーセージでうろこを、かまぼこと海苔で目を作ったら、愛らしい鯉のぼりのいなり寿司のできあがり。見た目のかわいさに子どもたちも大喜び！市販の稲荷あげとすし酢を使えば手軽に作れます。

▼お弁当にも大活躍！「ウインナーこいのぼり」

皮なしウインナーに切り込みを入れて加熱するだけで、かわいい鯉のぼり型に変身！スライスチーズと海苔で目をつければ完成です。こどもの日の食卓の飾りつけにぴったりで、ふだんの日のお弁当にも重宝します。

▼あんこが苦手でも大丈夫！「鯉のぼりスコップケーキ」

あんこが得意でないお子さんには、洋風スイーツもおすすめです。カステラと生クリーム、苺やキウイのフルーツを重ねるだけのスコップケーキに、フルーツでうろこを描けば鯉のぼりのできあがり。飾りつけを一緒に楽しむのも素敵な思い出になりますよ。





こどもの日は子どもたちの成長を願う日であると同時に、毎日支えてくれるお母さんへの感謝を伝える日でもあります。今年の5月5日は、家族みんなで楽しい食卓を囲んでみてくださいね。

参照サイト



内閣府 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）

