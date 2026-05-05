４児の母、モデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が、移住先のドバイへの渡航を延期したと明かした。

５日にインスタグラムを更新し「Ｄｕｂａｉに帰れなくなりました 昨夜ミサイルが飛んできたみたいで、今朝起きたら凄い数のメッセージ」と報告。

「明日の夜のフライトだったから出発前に分かって良かった…とは思うけど延期 寝起きの息子に伝えた瞬間涙が溢（あふ）れてしまって」とショックを受けたそうで、「ＢＥＡＲつんにも、メイドさんにも、お友達にも会えるのをずっと指折り数えてたからこそ、悲しいよね」とＭＡＬＩＡ．。「学校のオンライン授業が終わり次第またタイミングを見て帰ります 一旦、東京生活延長です」とつづった。

この投稿にはフォロワーから「早く安心して帰れると良いですね」「無事と命が、大切。無理せず、焦らす」「平和な日常が早く戻ってきてほしいですね」などの声が届けられている。

ＭＡＬＩＡ．はパキスタン人の父と日本人の母を持つ。２００１年に元サッカー選手の田中隼磨氏と結婚し、長男をもうけるも０４年離婚。山本ＫＩＤ徳郁さんと０５年に再婚して１男１女をもうけたが、０９年に離婚。１５年にサッカー選手の佐藤優平と再々婚するも、１７年離婚。同年１１月にモデルの三渡洲舞人と結婚し、１８年８月に第４子の三男を出産したが、１９年４月に離婚を発表。長男はＪリーガーとして活動し、次男と長女はモデルデビュー。２２年８月に三男の教育のためドバイ移住を報告。２３年１２月に初孫、昨年９月に２人目の孫誕生を報告した。

中東情勢が緊迫する中、ドバイを離れて帰国していたが、４月３０日に「いよいよＤｕｂａｉのお家に帰ります」と明かしていた。