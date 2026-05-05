人気カップルＹｏｕＴｕｂｅｒ「なこなこカップル」として活動していたインフルエンサー・こーくんと、モデル・なごみ夫婦が離婚したことが５日、分かった。この日、それぞれが自身のＳＮＳで発表し、双方の所属事務所はデイリースポーツの取材に、離婚が事実であることを認めた。

なごみは「夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました」と説明。「これまで二人でたくさんの挑戦や経験ができたこと、そして心から愛せる人に出会えたこと、本当に感謝しています。共に過ごした９年間は、かけがえのない大切な時間であり、今の自分をつくってくれた大きな存在です。これからもこーくんは私にとって一番の理解者です」と、こーくんへの感謝も記した。

こーくんも「９年という長い年月、共に笑い、挑戦し、心の底から愛せる人に出会えたこと、全てが大切でかけがえのない思い出です」と振り返りながら、「なごみと過ごした日々があったからこそ、今の僕があります。これからもなごみが僕の一番の理解者であることは変わりません」となごみへの思いも記した。

２人は２０１９年の３月から活動を始め、２０２４年１０月に結婚を発表。昨年２月には、それぞれが個人の活動に専念する「前向きな決断」として、「なこなこカップル」チャンネルでの活動を終了していた。