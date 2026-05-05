きょう（5日）午前、香川県直島町沖でミニボートとプレジャーボートが衝突し、ミニボートに乗っていた子ども2人が海に投げ出されました。この事故で子ども2人と父親がしびれや痛みを訴えています。事故の後、プレジャーボートは現場から立ち去っていて、海上保安部が捜索しています。

【写真をみる】親子3人が乗っていたミニボート 発生場所の地図（玉野海上保安部提供）

息子（11）と娘（10）が海に投げ出される

玉野海上保安部によりますと、午前8時16分ごろ、ミニボートの乗船者から「釣りをしていたところ、突然プレジャーボートに衝突され、衝突したプレジャーボートは走り去り、海に投げ出された娘と息子を抱きかかえて島に上陸している」と118番通報がありました。

この事故でミニボートに乗船していた父親の男性（60）が右肩と右腕に強いしびれ、男性の息子（11）が右足の付け根に痛み、娘（10）が腰に痛みを訴えているということです。

父親が子ども2人を救助

ミニボートは岡山県玉野市の日出海岸から出船し、香川県直島町沖で釣りをしていたところ、プレジャーボートに衝突され、乗っていた息子と娘が海に投げ出されたということです。ミニボートの船内には海水が入ったものの沈没せず、船外機も起動したため、父親が投げ出された娘と息子を救助して、島に上陸後、通報したものです。

親子3人は全員救命胴衣を着用していました。当時の天候は晴れ、東の風約2メートル、視界は良好で、海上は平穏でした。

現場から立ち去ったプレジャーボートは船体が「クリームかかった白色」「人がたくさん載っている様子はなかった」ということで、海上保安部の巡視艇7隻が出動し、プレジャーボートの行方を捜しています。