お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が4日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）にゲスト出演。愛息への溺愛ぶりを語る人気お笑いタレントに説教する場面があった。

この日は「芸人の親子参観SP」と題し、ゲスト出演したお笑い芸人の子供も特別出演した。お笑いタレントのAMEMIYAも8歳の長男と出演し、息子について「物凄い甘やかしている。欲しいもん、全部買ってる」と告白した。

「クレーンゲームも2万円ぐらいは余裕だよね」と語り、長男は「けどそっちだって5000円使ってんじゃん」と反論した。大悟は「甘やかしているのはなんとなく分かりました」と反応した。

AMEMIYAは長男を溺愛する理由について「自分が厳しい家で育ったんですね。亭主関白の父親、専業主婦のお母さん、何も買ってくれなかったね。だから逆にやっちゃうんだね」と説明した。「この間もね、400円からのオークションのやつを欲しいって言われちゃったから、結局2万円で落札したしね」と平然と話した。

同じくゲストの「パンサー」尾形貴弘は「甘やかしてるなあ」とクレーンゲームに2万円はありえないと驚き、「かもめんたる」の岩崎う大はAMEMIYAの長男を説得しようとしたが、長男は防音のヘッドホンを着けて聞かないふりをしてみせた。AMEMIYAは「可愛いだろう？」と反応した。

それでも「要するに奥さんが凄い常識持っていて。しっかり厳しくやってくれているから、父ちゃんは甘やかしていいんじゃないかなって思っちゃうのかな」と淡々と話した。

尾形は「しっかり言うこと言って、ちゃんとまっすぐ当たれば絶対嫌いになられることはないと思いますよ」とアドバイス、AMEMIYAは「そうだよね」と納得したが、大悟が「好きだから怒ることもあるから」と話すと、「怒るところない」と応じた。

大悟は「いや、どの子供だって、うちの子供だって怒るところはありますよ」と言い、子供全員に防音ヘッドホンを着けさせると、AMEMIYAについて「ダメよね」とバッサリ。尾形も「絶対ダメですよ。とんでもなくなりますよ。我慢っていうのがないんだから」、岩崎も「可愛いからこそ自分に厳しく。じゃないとどこかで厳しい現実に当たっちゃう」とダメ出しした。

「その時に越えられなくなっちゃいますよ」と大悟が話せば、「呼び捨てもできないの、可愛くなっちゃって」とAMEMIYA。岩崎は「その可愛さって変じゃないですか」、尾形は「気使っている感じがしますよね、子供にね」と続け、AMEMIYAは「うあーっ！」と絶叫し、「まあな」と観念した様子で話した。

大悟は「大きくなったらなんでもありにはなんないやん」と説教し、AMEMIYAは「そうだよね」と反省した様子。そうしてヘッドホンを外した長男に大悟が「クレーンゲーム1000円で我慢できる？」と尋ねると、長男は黙ってうなずいた。

AMEMIYAは「みんなからこんな意見初めて聞いたから。みんなお子さんがいるパパだから。うれしいなあ」としみじみと語った。

最後に大悟はAMEMIYAが番組に提出したクレーンゲーム代2万円の領収書を承認。AMEMIYAの長男が今欲しい物は「なかやまきんに君の可動式フィギュア」と語ると、「そんなもんは買わんでいい」と一蹴していた。