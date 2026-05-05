中森明菜、胸を詰まらせる “近年の活動では極めて異例”独占インタビュー応じる 5日放送『WBS』
歌手の中森明菜が、5日放送のテレビ東京系の経済ニュース番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』で、“近年の活動では極めて異例”という独占インタビューに応じる。
【写真】すごい貴重！田中瞳アナウンサーとの2ショットが公開された中森明菜
中森は番組のエンディングテーマ曲「カサブランカ」を歌う。番組では中森に独占インタビューし、歌手活動44周年を迎え、今夏には20年ぶりとなる待望のライブツアーを控える中森のメッセージを届ける。
同局によると、「近年の活動では極めて異例」という今回の独占インタビューで、中森は「経済」への関心や「平和」に対する願い、さらには番組のために書き下ろされた「カサブランカ」に込められた思いなどを語った。
「いろんな苦しみを味わっている人達に少しでも元気を届けてあげたい。明日があるよ」。混迷を極める社会だからこそ、中森が今、「カサブランカ」を通して届けたかったメッセージとは。インタビュー中には胸を詰まらせる場面もあり、全世代必見の映像となっている。
【写真】すごい貴重！田中瞳アナウンサーとの2ショットが公開された中森明菜
中森は番組のエンディングテーマ曲「カサブランカ」を歌う。番組では中森に独占インタビューし、歌手活動44周年を迎え、今夏には20年ぶりとなる待望のライブツアーを控える中森のメッセージを届ける。
同局によると、「近年の活動では極めて異例」という今回の独占インタビューで、中森は「経済」への関心や「平和」に対する願い、さらには番組のために書き下ろされた「カサブランカ」に込められた思いなどを語った。
「いろんな苦しみを味わっている人達に少しでも元気を届けてあげたい。明日があるよ」。混迷を極める社会だからこそ、中森が今、「カサブランカ」を通して届けたかったメッセージとは。インタビュー中には胸を詰まらせる場面もあり、全世代必見の映像となっている。