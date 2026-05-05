敵地アストロズ戦

米大リーグ、ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地アストロズ戦に8-3で勝利した。先発した山本由伸投手は6回5安打3失点の好投で今季3勝目。試合後、3打数無安打だった大谷翔平投手を巡る最新ニュースが舞い込んだ。

大谷は「1番・DH」で先発出場。3打数無安打2四球で、自己ワーストを更新する24打席連続無安打となった。5日（日本時間6日）のアストロズ戦では先発登板。試合終了から約30分後の会見で、デーブ・ロバーツ監督は投打二刀流での起用有無について触れた。

「明日は投球のみに専念させることにしました」と明かしたロバーツ監督。「彼を観察していて決めたのですが、明日は投球に集中する機会を与え、体を休ませるのがベストだと判断しました。明日の指名打者（DH）を誰にするかは、これから考えます」と語った。

試合前には、投打二刀流での出場を明言していた指揮官。投手専念は試合中に決断したとし「（二刀流は）大きな負担がかかります。我々も彼がそれをこなす恩恵を受けてきましたし、今後も続けていくでしょう。しかし私にとっては、登板ごとに状況を見て判断していく、という形になります」と続けた。

投手専念に急転した発表に、ネット上の日本のファンからは「投手専念はほんとガッカリ」「DHで結果出てないから仕方ない」「体を休ませるなら一日休養日設けた方が良いのでは？」「おいおい」「なんと明日は大谷さん投手専念」「調子悪い今少しでも多く打席数欲しい」などの声が上がった。

大谷は今季5登板し、2勝1敗、防御率0.60、WHIP0.87の好成績を残し、ナ・リーグ投手部門で3月・4月の月間MVPに選ばれた。



（THE ANSWER編集部）