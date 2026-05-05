菊地姫奈、美脚際立つスポーティーなショーパン姿に反響「破壊力すごすぎる」「次元違う」
【モデルプレス＝2026/05/05】モデルで女優の菊地姫奈が5月4日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】21歳美人女優「脚の長さが次元違う」美脚際立つショーパン姿
菊地は韓国の国旗の絵文字などを添えて、街角など様々な場所でのショットを投稿。屋外の遊具につかまるお茶目な姿や、街並みを背にしたバックショットなどを公開しており、黒のトラックジャケットにショートパンツを合わせたスポーティーなコーディネートでは、スラリと伸びた美しい脚が際立っている。
この投稿には「脚の長さが次元違う」「ショートパンツの破壊力すごすぎる」「後ろ姿でもわかるスタイルの良さがレベチ」「着こなしめちゃくちゃかっこいい」「プライベート写真もお洒落」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳美人女優「脚の長さが次元違う」美脚際立つショーパン姿
◆菊地姫奈、美脚際立つコーデ披露
菊地は韓国の国旗の絵文字などを添えて、街角など様々な場所でのショットを投稿。屋外の遊具につかまるお茶目な姿や、街並みを背にしたバックショットなどを公開しており、黒のトラックジャケットにショートパンツを合わせたスポーティーなコーディネートでは、スラリと伸びた美しい脚が際立っている。
◆ 菊地姫奈の投稿に反響
この投稿には「脚の長さが次元違う」「ショートパンツの破壊力すごすぎる」「後ろ姿でもわかるスタイルの良さがレベチ」「着こなしめちゃくちゃかっこいい」「プライベート写真もお洒落」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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