サッカー柿谷曜一朗選手の妻・丸高愛実、子ども3人と遊ぶ休日ショット公開「パワフルすぎる」「おそろコーデ可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/05/05】タレントの丸高愛実が5月4日、自身のInstagramを更新。子どもたちとの姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「元気いっぱいで微笑ましい」子ども3人との公園ショット
丸高は「GW みなさんいかがお過ごしですか？私は少し実家に帰ってました」と近況を報告。「公園行ったんだけど、暑すぎた」とつづり、晴天の下で子どもたちと過ごす公園ショットを投稿した。
さらに「子どもたちは泥だらけになるまで全力で遊んで、帰宅後はそのままお風呂へ直行」と、元気いっぱいな子どもたちの様子を紹介し、「私と母はヘトヘト 体力の差よ…」と明かしている。
この投稿にファンからは「元気いっぱいで微笑ましい」「おそろコーデ可愛い」「天気も笑顔も最高」「パワフルすぎる」「素敵なママ」「本当にお疲れ様です」といった反響が寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗選手と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「元気いっぱいで微笑ましい」子ども3人との公園ショット
◆丸高愛実、子どもたちとの公園ショット披露
丸高は「GW みなさんいかがお過ごしですか？私は少し実家に帰ってました」と近況を報告。「公園行ったんだけど、暑すぎた」とつづり、晴天の下で子どもたちと過ごす公園ショットを投稿した。
◆丸高愛実の投稿に反響
この投稿にファンからは「元気いっぱいで微笑ましい」「おそろコーデ可愛い」「天気も笑顔も最高」「パワフルすぎる」「素敵なママ」「本当にお疲れ様です」といった反響が寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗選手と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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