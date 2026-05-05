デュガンジッチは町田戦でゴールを決めた

ブルガリア1部レフスキ・ソフィアに所属するクロアチア人FWマルコ・デュガンジッチに、Jクラブ入りの可能性が浮上している。

現地大手紙「テレグラフ」が報じている。

今年1月に韓国のFCソウルを退団したデュガンジッチはクロアチア人で、190センチの長身ストライカー。無所属が続いていたが、主力選手の負傷に伴い、3月にレフスキ・ソフィアに加入した。だが契約延長には至らない見込みで、今季終了後にはクラブを退団することが濃厚だという。

そんな32歳のストライカーには日本を含む東アジアのクラブが関心を示しているという。「関係者によると、マルコは直近でプレーしていた韓国を含む東アジアへの復帰を計画している。現在、韓国のクラブが再び関心を示しているが、日本とインドネシアのクラブも加わり、争奪戦になる見通しだ」と伝えている。

デュガンジッチはFCソウルに所属していた昨年9月に、アジア・チャンピオンズリーグエリートのグループBでFC町田ゼルビアと対戦。ジェシー・リンガードのパスに右足で合わせて先制点を奪っている。

同メディアは「好条件の契約を手にする準備が整っている」と伝えている。争奪戦となっているクロアチア人ストライカーの動向が注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）