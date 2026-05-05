◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(現地4日、ロンドン)

卓球の世界選手権(団体戦)は4日、決勝トーナメント初戦を迎えました。

今大会は、ステージ1がA、Bに分かれて開催。Aでは各4チーム2組に分かれて、総当たり戦でシード順を決めます。この8チームはすでにステージ2のトーナメント進出が決まっています。Bでは14組各4チームに分かれて総当たり戦を実施。すでにトーナメント戦に進む24チームが決まっています。試合はシングルスのみ行われ、先に3勝した方が勝利となります。

日本(世界ランク4位)はステージ1を1勝2敗で終え決勝トーナメントに進出。初戦はベルギー(同23位)に対して松島輝空選手、張本智和選手、戸上隼輔選手の布陣で挑みます。張本選手が、個人世界ランク106位のセドリック・ニュイティンク選手に3-1で敗れる波乱もありましたが、その後の同52位の選手に勝利し、日本が3-1でベスト16に勝ち上がりました。

次戦はスペイン(同38位)に3-1で勝利したカザフスタン(同25位)と対戦します。

▽4日の試合結果香港 3-0 北朝鮮クロアチア 3-2 イタリアカザフスタン 3-1 スペイン日本 3-1 ベルギーフランス 3-0 アメリカイングランド 3-1 モルドバルーマニア 3-2 ポーランドデンマーク 3-2 カナダ