プロ野球・西武の平良海馬投手が5日、右腕の状態に大きな問題がないことをアピールしました。

3日のロッテ戦に先発した右腕は、初回36球を投げ終えて緊急降板。試合後には西口文也監督が「力が入らなかった。2、3日は様子を見る」と説明していました。

平良投手は5日ソフトバンク戦前に姿を見せ、報道陣の取材に応じました。「(右上腕の感覚は)良くなっている。病院などにも行ったが何も無かった」と、深刻な状態ではないと明かします。

3日の登板時は「いつもと感じが違った」と話し、「これ以上行くとまたケガをしそうだなというので、念のため(降板した)。尺骨神経の神経的な症状で、力が入りづらかった」と当時の状況を明かしました。

「今までにも何回もあるし、ピッチャーならよくあることなので。そんなに大事ではない」と軽傷を強調した平良投手。

この日はキャッチボールなどを行い「治療などもしているので良くなっている」と状態を説明。次回登板は「ピッチングコーチと話をしてから」としながらも、「練習は普通通り入っていきます」と語りました。