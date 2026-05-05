かもめんたる岩崎う大（47）が4日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。子どもたちからのクレームを受け止めた。

番組ではこどもの日にちなみ、「芸人の親子参観SP」と題し、パンサーの尾形貴弘、う大、AMEMIYAが子どもとともに出演した。

う大は東京から福島・会津若松までの乗車券の領収書を提出し、「子どもから不満が出てしまっている家族旅行の領収書となります」と明かした。

大悟は「興味深いなぁ。う大パパ」と笑った。

う大は「行ってる場所が、（栃木の）鬼怒川温泉ばかりなんですよ。ここ数年で3回鬼怒川に行ってまして」と明かした。

大悟は「簡単やん場所変えたらいいだけ」とつっこんだ。

う大は「5〜6年前にとある人と出会いまして。“祐気取り”っていう、それは人間にみんな良い方角があると。年2回聞くんですが、なぜか毎回北なんですよ。で免許もないんで電車で行くってなると鬼怒川なんですよ」と語り、スタジオを笑わせた。

大悟は「いやいや北海道は？」と聞くと、う大は「高いんですよ」と答えた。

黒田みゆアナウンサーは「3回連続で鬼怒川温泉の理由を知ってましたか？」と息子のウッチーくんに聞くと、ウッチーくんは「わかってはいた」と答えた。

大悟が「知らないフリをしてあげた？」と聞くと、ウッチーくんは「はい」と答えた。尾形は「涙出てくるわこれ」と反応した。

大悟は「この春はもう行ったの？」と聞くと、う大は「聞いたらまた北だって。『ごめんまた鬼怒川だ』ってなったら、猛反対をくらいまして。なんとか搾り出したのが会津若松だったんですよ」と領収書の行き先になった経緯を明かした。

大悟は「本当のこと聞いてもいい？ウッチーは『どこでもいい』と言われたらどこ行きたい？」と聞くと、ウッチーくんは「沖縄」と答えた。

大悟は「北なら？」と聞くと、ウッチーくんは「北海道」と答えた。

大悟は「北海道で何したい？」と聞くと、ウッチーくんは「スキーとか」と話した。う大は「お前、スキーやりたかったのか…」と息子の顔を見てスタジオを笑わせた。