¡ÚÉ÷¡¢·°¤ë¡ÛÄ¾Èþ¡ÖÎÁÍý¼êÅÁ¤¦¡×¤Ç»ëÄ°¼ÔÉÔ°Â¡¡Êì¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ö¤Ç¤ì¤¹¤±¡ª¡×¤Ë¡Ö°Æ¤ÎÄê¡×
¡¡£µÆü¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×Âè£²£·²ó¤Ç¡¢´Ç¸îÉØÍÜÀ®½ê¤Ç³Ø¤ÖÄ¾Èþ¡Ê¾åºä¼ùÎ¤¡Ë¤¬³ØÍ§¡¦¤ê¤ó¡Ê¸«¾å°¦¡Ë¤ÎÊìÈþÄÅ¡Ê¿åÌîÈþµª¡Ë¤ÈºÆ²ñ¡£Ä¾Èþ¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö°Æ¤ÎÄê¡Ä¡×¤ÈàÁû¤®á¤¬À¸¤¸¤ë°ìËë¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÍÜÀ®½ê¤ÎµÙÆü¡¢Ä¾Èþ¤Ï¤ê¤ó¤Î²È¤Ë¾·¤«¤ì¤ë¡£ÈþÄÅ¤ÏÆÊÌÚ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Åö»þ¡¢¾åµþ¤·¤Æ¥¹¥êÈï³²¤ËÁø¤¤¡¢Ä¾Èþ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤ê¤ó¤¬ÈþÄÅ¤Î¤¤¤ëÂæ½ê¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢Ä¾Èþ¤Ï°ú¤Î±¤á¡ÖÎÁÍý¤Ï»ä¤¬¼êÅÁ¤¦¤«¤é¡¢´Ä¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¢¤²¤¿¤é¡×¤ÈÌ¼¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¡ª¤Ã¤Æ»×¤ï¤ºÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö²¿¤½¤ìÉÝ¤¤¡×¡ÖÄ¾Èþ¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¼êÅÁ¤¦¡ª¡©Âç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¡Ö°Æ¤ÎÄê¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´Ö¡¢¤ê¤óÂð¤Î³°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤ì¤¹¤±¡ª²¿¤È¤¤¤¦Âçº¬¤ÎÀÚ¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¤·õËë¤ÎÈþÄÅ¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤Ç¤ì¤¹¤±¡ª¤½¤ì¤½¤ì¡×¤È±þ¤¸¤ëÄ¾Èþ¡£ÈþÄÅ¤Ï¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÄ¾Èþ¤ò»ØÆ³¡£¡Ö¤Ç¤ì¤¹¤±¡×¤ÏÆÊÌÚ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢°ÕÌõ¤¹¤ë¤È¡Ö¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤ÅÛ¡×¤ÎÎà¡£ÈþÄÅ¤¬¥¹¥ê¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤¤¡¢Ä¾Èþ¤ÏÈþÄÅ¤ò¡Ö¤Ç¤ì¤¹¤±¤Î¿Í¡×¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ìÎÏ¤ÏÈ´·²¤À¤¬¡¢Ëü»öÌµ¹ü¤ÊÄ¾Èþ¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Ë¥¤¤ÌÜ¤¬¥º¥ì¤ë¤Ê¤ÉºÛË¥²¼¼ê¤â¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡ÖÎÁÍý¼êÅÁ¤¦¡×È¯¸À¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¡¢ÈþÄÅ¤Î·õËë¤Ë¡Ö°Æ¤ÎÄê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¡Âè¡£¡Ö¤¢¡¼¤Þ¤¿Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÍðÀÚ¤ê¤·¤¿¤Ê¤È¡£ÌîºÚ¤âÈ±¤â¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤ëÄ¾Èþ¤µ¤ó¡×¤È¡¢¼«¤éÀÚ¤Ã¤¿¥¶¥ó¥Ð¥éÉ÷¤ÎÈ±¤Ë´ó¤»¤¿¿äÂ¬¤â£Ø¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö±Ñ¸ìÎÏ¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤ÏÀäË¾Åª¡×¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤ÆÄ«¥É¥é»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÎÁÍý²»ÃÔ¥¥ã¥é¡©¡×¤È¤Î¸«Êý¤â¤µ¤ì¤ëÄ¾Èþ¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂ¾¼Ô¤È¤Î³Î¼¹¤ò¤¤¤È¤ï¤ºÀí¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤ê¤ó¤Î¸ÅÉ÷¥¥ã¥éÊì¤Ë¼¸¤é¤ì¤ë»Ñ¤Ï¹¥´¶¤ò¸Æ¤Ö¸ú²Ì¤âÀ¸¤¸¤¿¡£¡ÖÎÁÍý¤À¤±¤ä¤Ê¤¯ºÛË¥¤âÉÔ´ïÍÑ¡£¿Æ¶á´¶¤ï¤¤¤ÆÍè¤¿¡×¡Öº£°Ê¾å¤ËÅö»þ¤Ï½÷À¤Î¤¿¤·¤Ê¤ß¤È¤µ¤ì¤¿»ö¤¬¶ì¼ê¤ÊÄ¾Èþ¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼õ¤±»ß¤áÅê¹Æ¤â¡£Ä¾Èþ¤¬¥¥ã¥éÊÑ¤Ç°ìÈé¤à¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡