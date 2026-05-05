【エグゾバギオン＆ジャッジブレイカー】 5月 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションフィギュア「エグゾバギオン＆ジャッジブレイカー」を5月に予約受付を開始する。

本商品はアクションフィギュア「オルタードナノ」シリーズの新商品。公式Xアカウントにて本体となるALTに装甲車のようなパワードスーツを纏った姿が公開された。

デザインには巨大なタイヤやミサイルポッドなどの造形が確認できる。

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ALTERED NANO/オルタードナノ

NEXT NEW ITEM



AN-06 Alt EXO-BUGGY-ON＆JUDGE BREAKER SET

<エグゾバギオン＆ジャッジブレイカー>



2026年5月予約開始



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ pic.twitter.com/a00leaHkyI - T-SPARK 公式 (@tspark_official) May 5, 2026

(C) TOMY