深田恭子「皆様お久しぶりです」久々のインスタ投稿で近影公開 「元気そうでなにより」「これからも益々のご活躍とご健康を！」
俳優の深田恭子（43）が5日、自身のインスタグラムを更新。「皆様お久しぶりです」と書き出し、久々のインスタ投稿にファンから反響が寄せられている。
【写真】「皆様お久しぶりです」久々のインスタ投稿で近影を公開した深田恭子
深田は「皆様お久しぶりです あっという間に5月ですね!! G.Wいかがお過ごしですか？私は先日嬉しいことに、歴代の元マネージャーさん達がサプライズで芸能生活30周年のお祝いをしてくれました」とつづった。
続けて「苦楽を共にし、私を支えてくれていた大切な仲間達なのです 今は他のお仕事をしていたり、部署が変わったり、離れていても、よく連絡も取り合うし、昔話で盛りあがったりしました。こんな幸せ日あるんだぁと夜はあたたかい気持ちで眠れました」と結んだ。
写真では近影を公開。この投稿には「元気そうでなにより」「これからもお身体大事に」「これからも益々のご活躍とご健康を！」などの反響が寄せられている。
【写真】「皆様お久しぶりです」久々のインスタ投稿で近影を公開した深田恭子
深田は「皆様お久しぶりです あっという間に5月ですね!! G.Wいかがお過ごしですか？私は先日嬉しいことに、歴代の元マネージャーさん達がサプライズで芸能生活30周年のお祝いをしてくれました」とつづった。
続けて「苦楽を共にし、私を支えてくれていた大切な仲間達なのです 今は他のお仕事をしていたり、部署が変わったり、離れていても、よく連絡も取り合うし、昔話で盛りあがったりしました。こんな幸せ日あるんだぁと夜はあたたかい気持ちで眠れました」と結んだ。
写真では近影を公開。この投稿には「元気そうでなにより」「これからもお身体大事に」「これからも益々のご活躍とご健康を！」などの反響が寄せられている。