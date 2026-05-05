◆パ・リーグ オリックス―ロッテ（５日・京セラドーム大阪）

オリックスは、育成の宮国凌空（りく）投手を支配下登録したことを発表した。背番号は６５で、年俸５００万円（推定）。４月２９日に支配下登録された宜保に続き、今季は２人目。上限７０人の支配下選手は、７月中旬に予定されるＭＬＢドラフトを待って進路を決断する予定の２５年ドラフト６位・石川ケニー投手（ジョージア大）を除き、６７人となった。

宮国は東邦から２３年の育成ドラフト３位で入団し、プロ３年目の今季はファーム・リーグで７試合に登板。先発で西地区最多タイの４勝（１敗）をマークし、直近２試合は計７イニングを１失点とアピールを続けていた。この日から１軍練習に合流。キャッチボールなどで調整した。

首位を走るチームの防御率は、試合前時点でリーグ５位の３・７７。エースの宮城や山下が負傷離脱しており、先発陣の強化は不可欠だった。最速１５４キロの力強い直球が持ち味の宮国は、救世主にもなりうる存在。５月のタイミングで、若い力を加えることになった。

◆宮国 凌空（みやぐに・りく）２００５年８月７日、沖縄・宜野湾市生まれ。２０歳。宜野湾小時代に「宜野湾ベースボールキッズ」で野球を始め、宜野湾中では「宜野湾ポニーズ」でプレー。愛知・東邦では３年春の２３年に甲子園出場。同年秋の育成ドラフト３位でオリックス入団。１７６センチ、８６キロ。右投右打。推定年俸３００万円。