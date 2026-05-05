◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―阪神（５日・バンテリンドーム）

中日が、４日の阪神戦（バンテリンＤ）から販売している期間限定商品「勝利を結ぶ！塩結び」が、販売２日目も大盛況となった。

販売初日の盛況ぶりを踏まえ、この日は、前日よりも数を増やして販売。売店前にできた長蛇の列には、阪神ファンの姿も見られ、開場からわずか２０分で完売した。

同商品は、３つの塩おにぎりと、うずらの卵が入っており、２種の追い塩をかけて、楽しめる内容となっている。バンテリンドームのコンコース売店で、数量限定で販売されている。

チームは、６連敗中だった４月２４日のヤクルト戦（バンテリンＤ）の試合前に、松中打撃統括コーチの提案で、ベンチ前に“清めの盛り塩”を設置した。チームはそこから４連勝と抜群の効果を発揮。中日ファンの間でも話題となった。商品企画に携わったナゴヤドーム飲食物販部の柴田さんは「時流に乗らないと、と思った。ＳＮＳでも話題になって、うれしくて。今後のグッズ展開とかにも、波及するといいなと思う」と目を細めた。

販売初日となった４日は、今季６戦全敗だった阪神から今季初勝利。まだまだ盛り上がりは続く予感。「塩結び」は、６日までの販売予定だが、今後、販売期間の延長も検討されるとみられる。