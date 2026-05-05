グラビアアイドルの戸田れいさんが、自身のインスタグラムを更新。第一子を出産したことを報告しました。



【写真を見る】【 グラドル・戸田れい 】 第一子出産を報告 「実家で母に思いっきり甘えながら、のんびりとした時間を息子と過ごしています」



戸田さんは赤ちゃんの画像を添えて「先日の話にはなりますが、第一子となる男の子を出産しました」「予定日より2週間半も早い誕生でしたが、49.0cm/3014gの平均的な感じで安心しました」「母子共にとても健康です」と投稿。





続けて、「初めての妊娠・出産で色々と不安もありましたが、いつも側で見守ってくださった病院スタッフの皆様には、本当に感謝しかありません」「そしてファンの皆様におかれましても、応援のお言葉などたくさんいただき嬉しかったです」と感謝の気持ちを伝えました。





「先日、無事に退院しまして、今は実家で母に思いっきり甘えながら、のんびりとした時間を息子と過ごしています」と近況を報告しました。





戸田さんは初節句を来年に予定していたようですが、「大好きなウェッジウッドのジャスパーから節句コレクションが出ていると聞き即購入」「自分的には大満足ではありますが、、、来年はもう少し盛大にお祝いしてあげるからね」と、画像を添えて思いを綴りました。







「出産報告のタイミングを完全に失っていたので、こどもの日に出来て良かったです」とし、「自分より大切なものが出来たというしあわせを噛み締め、息子のこれから先の未来をより明るく出来るよう精一杯子育て頑張りたいと思います」と誓いました。

【担当：芸能情報ステーション】