◇ア・リーグ ホワイトソックス６-0エンゼルス（2026年5月4日 アナハイム）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が4日（日本時間5日）、エンゼルス戦で両リーグトップに並ぶ14号2ランに加え、自身メジャー初となる二塁打に中前打の3安打2打点と大暴れを見せた。

この活躍にメジャーを取材する記者陣も続々と「怪」記録達成を紹介している。

まずはMLBを取材するデビッド・アドラー記者が、「今季98マイル（約158キロ）以上の速球から複数本塁打を放ったのは1人のみ」と村上を称賛した。

この日はソリアーノが投じた98．1マイル（約約158キロ）の直球を豪快なひと振りで中越えに運んだ。同記者は「Munetaka “Velo Killer（速球殺し）”Murakami」と異名をつけている。

またこの日の二塁打は35試合目で飛び出した初めての二塁打。ここまで長打は全て本塁打だったとあり、同サラ・ラングス記者は「村上の最初の14本の長打は全て本塁打でした。これは少なくとも、1900年以降、選手のMLBキャリアでは最長の連鎖です。55年のエディ・ロビンソン（同15本）に次ぐもの」と

驚異のバットが生み出している“怪”記録を紹介した。

打てば打つほど、記録が生み出される背番号5の活躍からは、今後も目が離せない。