ホワイトソックスの村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、敵地エンゼルスタジアムでのエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。4回の第3打席に3試合ぶりの14号2ランを放った。

この日は続く第4打席で右翼線へMLB移籍後初となる二塁打もマーク。初めての本塁打以外の長打となった。

■153打席目で初の本塁打以外の長打

村上は4回、相手右腕ソリアーノが投じた外角高め、見逃せばボール気味の速球を強振。打球は中堅手・トラウトの頭上を超えてバックスクリーンに着弾する完璧な本塁打となった。飛距離は約130メートル、3試合ぶりの14号で今季28打点目。本塁打ではジャッジ（ヤンキース）、打点ではアランダ（レイズ）に追いつきリーグ二冠王となった。

本塁打を許したソリアーノは今季5勝、防御率もリーグトップの好投手で、被弾したボールも98マイル（約157キロ）の剛速球。打たれた瞬間に思わず両手を振り上げ驚きを隠せない完璧な一打だった。続く3番バルガスも本塁打で続くなど、文字通り村上のバットがホワイトソックスをけん引している。

村上は6回に二塁打を放つと、8回には中安打もマーク。MLB移籍後、記録していたのは単打と本塁打のみであったが、153打席目で初めての本塁打以外の長打を放った。

4打数3安打2打点3得点の活躍で、打率は.240となっている。

5日の試合前時点での村上宗隆の今季の安打・本塁打の分布図（C）Statcast

■村上のここまでの打撃成績とリーグ順位

打率.240（48位）

本塁打：14（1位タイ）

打点：28（1位タイ）

三振：50（ワースト2位タイ）

四球：28（4位）

出塁率：.377（19位）

長打率：.584（5位）

OPS：.961（6位）