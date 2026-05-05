【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】米大リーグは４日、各地で行われ、ドジャースの山本由伸は敵地でのアストロズ戦に先発し、６回５安打３失点、８奪三振と好投し、３勝目（２敗）を挙げた。

１番指名打者で出た大谷翔平は３打数無安打１打点、２四球で、自己ワーストの２４打席連続無安打となった。試合は８―３だった。

大谷が苦しんでいる。前日のカージナルス戦を終えて４試合１９打席連続の無安打。この日の試合前には特打を行い、５５スイングで２２本の柵越えを放った。５日に先発マウンドに上がる予定の大谷は登板前日にもかかわらず、強度の高い練習に臨み、断続的に約２５分間、バットを振った。不振脱出に向けて、強い決意を感じさせた。

ただ、試合では快音は響かなかった。４―２で迎えた三回一死満塁の好機では、１ボールからの２球目、外角のボール球に手を出して三塁へのゴロ。併殺打にはならず、三塁走者が生還して追加点が入ったものの、ストライクゾーンの見極めができていなかった。この打席で２２打席連続無安打となり、エンゼルス時代の２０２０年８月の２１打席を上回って自己ワーストとなった。五回は四球、七回は中飛に倒れ、連続打席無安打は２４に伸びた。

この試合では３度、一塁走者となり、本塁まで一気に走るケースが２度、三塁まで走ったのが１度あった。三塁ベース上で両膝に手を置き、疲れている様子を見せる場面もあった。

ロバーツ監督は試合後、５日の登板では投手に専念させることを明らかにした。試合前には投打の二刀流で出場させる意向を示していたが、試合中の様子を見て方針を変更したという。ロバーツ監督は「（打撃は）良かった点もあれば、そうではない部分もあった。明日は投球に専念することになる。彼が投球に集中し、（打席に立たず）体を休める機会を与えようと思う」と語った。