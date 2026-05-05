マイク眞木が82歳に 24歳長女が祝福＆親子2ショットなど“お宝写真”を多数公開「昔と変わらずシブい」
歌手で俳優のマイク眞木が82歳の誕生日を迎え、長女でタレントの眞木花（24）が、5日までにインスタグラムを更新。親子ショットや思い出の写真を公開し、反響が集まっている。
【写真】「昔と変わらずシブい」82歳の誕生日を迎えたマイク眞木、24歳長女が公開した“お宝写真”
投稿では「happy birthday dad」とつづり、「今日（4／27）は父の82歳の誕生日」と報告。公開された写真には、幼い頃の長女と寄り添う姿や、現在の自然体なショット、誕生日を祝う和やかな様子などが収められており、親子の絆が感じられる投稿となっていた。
さらに「抱負を聞いたら、“まだたったの82だよ！心は18！”」と、ちゃめっ気あふれる父・マイク眞木の様子を明かし、年齢を感じさせない前向きな一言が印象的な内容となっている。
この投稿に、コメント欄には「相変わらずカッコいいっす!!」「お宝写真ですね」「昔と変わらずシブいです」「元気で健康に眞木さんにとって楽しく過ごしてください」といった声が寄せられ、祝福と称賛の声が広がっていた。
【写真】「昔と変わらずシブい」82歳の誕生日を迎えたマイク眞木、24歳長女が公開した“お宝写真”
投稿では「happy birthday dad」とつづり、「今日（4／27）は父の82歳の誕生日」と報告。公開された写真には、幼い頃の長女と寄り添う姿や、現在の自然体なショット、誕生日を祝う和やかな様子などが収められており、親子の絆が感じられる投稿となっていた。
この投稿に、コメント欄には「相変わらずカッコいいっす!!」「お宝写真ですね」「昔と変わらずシブいです」「元気で健康に眞木さんにとって楽しく過ごしてください」といった声が寄せられ、祝福と称賛の声が広がっていた。