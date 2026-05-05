「わーい、顔見れた」深田恭子、芸能生活30周年のお祝いを披露！ 「相変わらず可愛い」「憧れの女性‼︎」
俳優の深田恭子さんは5月5日、自身のInstagramを更新。芸能生活30周年を報告しました。
【写真】深田恭子、芸能生活30周年！
深田さんは「私は先日嬉しいことに、歴代の元マネージャーさん達がサプライズで芸能生活30周年のお祝いをしてくれました」と、芸能生活30周年を迎えたことを報告。歴代のマネージャーたちと昔話などで盛り上がったことを明かし、「こんな幸せ日あるんだぁと 夜はあたたかい気持ちで眠れました」と続けました。
コメントでは「ずっとファンです」「可愛らし過ぎ〜」「笑顔見れて嬉しい かわいすぎ」「わーい、顔 見れた」「それにしても恭子ちゃんかわいい」「えぇ〜、相変わらず可愛いです」「とびっきりの笑顔最高」「永遠の憧れの女性‼︎」「いつまでもお美しいです」などの声が寄せられています。
【写真】深田恭子、芸能生活30周年！
「芸能生活30周年のお祝いをしてくれました」深田さんは「皆様お久しぶりです あっという間に5月ですね‼ G.Wいかがお過ごしですか？」と、3枚の写真を投稿。黒いショルダーカットのワンピースを着用し、花束を抱えた姿を披露しています。
深田さんは「私は先日嬉しいことに、歴代の元マネージャーさん達がサプライズで芸能生活30周年のお祝いをしてくれました」と、芸能生活30周年を迎えたことを報告。歴代のマネージャーたちと昔話などで盛り上がったことを明かし、「こんな幸せ日あるんだぁと 夜はあたたかい気持ちで眠れました」と続けました。