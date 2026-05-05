俳優の深田恭子さんは5月5日、自身のInstagramを更新。芸能生活30周年を報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：深田恭子さん公式Instagramより）

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俳優の深田恭子さんは5月5日、自身のInstagramを更新。芸能生活30周年を報告しました。

【写真】深田恭子、芸能生活30周年！

「芸能生活30周年のお祝いをしてくれました」

深田さんは「皆様お久しぶりです あっという間に5月ですね‼ G.Wいかがお過ごしですか？」と、3枚の写真を投稿。黒いショルダーカットのワンピースを着用し、花束を抱えた姿を披露しています。

深田さんは「私は先日嬉しいことに、歴代の元マネージャーさん達がサプライズで芸能生活30周年のお祝いをしてくれました」と、芸能生活30周年を迎えたことを報告。歴代のマネージャーたちと昔話などで盛り上がったことを明かし、「こんな幸せ日あるんだぁと 夜はあたたかい気持ちで眠れました」と続けました。

コメントでは「ずっとファンです」「可愛らし過ぎ〜」「笑顔見れて嬉しい かわいすぎ」「わーい、顔 見れた」「それにしても恭子ちゃんかわいい」「えぇ〜、相変わらず可愛いです」「とびっきりの笑顔最高」「永遠の憧れの女性‼︎」「いつまでもお美しいです」などの声が寄せられています。

「雨の日の銀座を相合傘して」

「雨の日の銀座を相合傘して歩いているところです 今だに腕を組んで歩いたりする仲良しなのです」とつづり、父親と相合傘で歩く、まるで映画のワンシーンのような後ろ姿の写真を2月に披露して以来の投稿となった深田さん。久しぶりの笑顔いっぱいの姿にファンからは歓喜の声が寄せられました。(文:福島 ゆき)