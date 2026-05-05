カップルユーチューバー「なこなこカップル」として活動していたインフルエンサーのなごみ（26）とこーくん（28）が5日、それぞれのインスタグラムのストーリーズを更新。離婚を発表した。

なごみは「私たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました」と報告。「これまで二人でたくさんの挑戦や経験ができたこと、そして心から愛せる人に出会えたこと、本当に感謝しています。共に過ごした9年間は、かけがえのない大切な時間であり、今の自分をつくってくれた大きな存在です。これからもこーくんは私にとって一番の理解者です」と、こーくんへの感謝をつづった。

「また、これまで私たちを応援し、温かく見守ってくださった皆さん、本当にありがとうございました」とファンに感謝。「これからはそれぞれの道で、前を向いて新しい挑戦を続けていきます。今後とも、こーくん、なごみをどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

こーくんも「9年という長い歳月、共に笑い、挑戦し、心の底から愛せる人に出会えたこと、全てが大切でかけがえのない思い出です。なごみと過ごした日々があったからこそ、今の僕があります。これからもなごみが僕の一番の理解者であることは変わりません」とつづった。

2人は2019年にYouTubeチャンネルを開設。「なこなこカップル」として人気を集め、女性ファッション誌やアパレルブランド広告に引っ張りだこに。24年3月の「東京ガールズコレクション」で公開プロポーズし、同年10月に結婚したことを報告した。