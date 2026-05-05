PRESS BUTTER SANDのお中元特集♡夏限定ギフトが今年も登場

バターサンド専門店PRESS BUTTER SANDから、2026年6月1日（月）よりお中元や夏の贈り物にぴったりな季節限定ラインナップが登場します。人気のバターサンド詰合せはもちろん、爽やかなフルーツジュレや夏限定のアイスクリームセットまで、暑い季節にうれしい商品が勢ぞろい。感謝の気持ちを上品に届けたい方へ、この夏注目のギフトをご紹介します。

定番人気のバターサンド詰合せ

夏限定フレーバー入りの詰合せは、手土産にもお中元にもおすすめ。販売期間は2026年6月1日（月）～8月31日（月）※なくなり次第終了となります。

バターサンド3種詰合せ〈あまおう苺・檸檬〉14個入

価格：3,240円（税込）

内容：バターサンド×4個／あまおう苺×5個／檸檬×5個。

バターサンド3種詰合せ〈あまおう苺・檸檬〉22個入

価格：5,400円（税込）

内容：バターサンド×10個／あまおう苺×6個／檸檬×6個。

甘酸っぱい苺と爽やかな檸檬が加わり、夏らしい華やかな味わいを楽しめます。

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涼やかジュレ＆多彩なギフトセット

バターサンド・フルーツジュレ詰合せ

価格：3,240円（税込）

内容：バターサンド×3個／チョコレート×2個／ジュレ〈桃〉×2個／〈マンゴー〉×2個。

バターサンド・フルーツジュレ詰合せL

価格：5,400円（税込）

内容：バターサンド×6個／チョコレート×6個／ジュレ〈桃〉×2個／〈マンゴー〉×2個。

フルーツジュレセット〈桃・マンゴー〉2個入

価格：999円（税込）

内容：桃×1個／マンゴー×1個。

さっぱりしたスイーツを贈りたい方にはフルーツジュレ入りセットがぴったり♡

プレスバターサンド 5種アソート

ギフトセレクション

ギフトセレクションL

さらに焼き菓子好きには、「プレスバターサンド5種アソート」2,700円（税込）、「ギフトセレクション」3,240円（税込）、「ギフトセレクションL」5,400円（税込）も登場。

クッキーやサブレ、フロランタン、ブールドネージュなどバラエティ豊かな詰合せです。

夏限定アイスセットも見逃せない♪

オンライン中心で販売される「バターアイスクリーム〈キャラメル〉・クッキーセット」は5,400円（税込）。内容はバターアイスクリーム〈キャラメル〉×8個、プレスバタークッキー×16個です。

濃厚なバターアイスにキャラメルを練り込んだ贅沢な味わいで、クッキーに挟めばアイスクッキーサンド風に。砕いて混ぜるなど、アレンジも自在です。暑い季節のご褒美スイーツとしてもおすすめです。

まとめ

PRESS BUTTER SANDの夏ギフトは、上質なおいしさと季節感を兼ね備えた魅力的なラインナップ。

定番バターサンドから涼感ジュレ、夏限定アイスまで、贈る相手やシーンに合わせて選べるのがうれしいポイントです。

お中元はもちろん、帰省土産や自分へのご褒美にもぴったり。数量限定商品もあるので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪