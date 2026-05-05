5月5日に第5話が放送される永作博美さん主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』。

【写真】真剣な表情のこの人

子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた「自分の時間」に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマです。

夫を不慮の事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが飛び込んだ、3ヶ月で鮨職人になれるという「鮨アカデミー」の堅物講師・大江戸海弥（おおえど・うみや）を松山ケンイチさんが演じます。

その他、個性豊かなキャストが出演しますが、話題を呼んでいるのが、スーパー「ふくとく」のアルバイト店員・崎田愛華役を演じる杏花さん。杏花さんが作品への思いなどをコメントで発表しました。

「どんな話？」から一気に引き込まれた

――本作への出演が決まった時、台本を読んでどんな印象を受けましたか？

また火曜よる10時枠に出演できると聞いて、とてもワクワクしましたし、タイトルもユニークで「どんなお話なんだろう」と惹かれました。

実際に台本を読んでみると、とても温かい物語で、自分の人生を見つめ直すきっかけになったり、そっと背中を押してくれたり、人のぬくもりが描かれていると感じました。そこにユーモアも加わって、とても面白くて。きっと見ている方の背中を押す作品になるだろうなと思いました。

――反響についてはいかがですか？

ネットの記事でも取り上げていただいて、「『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の勝男の後輩役の子だ！」と言っていただけたり、話題にしてもらえてありがたいです。

あの髪型のおかげで「一発で分かる」と言われることも多くて（笑）。周りの方からも「いいね」と声をかけていただいています。

同僚や後輩といったポジションは違えど、少し物申すような役柄が定着してきたとも言っていただいていて、そうした温かい言葉をいただけるのは本当にうれしいです。

夢を追い続ける愛華



(C)TBS

――崎田愛華はどんな人物でしょう？

永作さん演じるみなとさんが働くスーパー「ふくとく」の同僚で、バンドマンという夢を追う、がむしゃらに生きる女の子。実は、ある作品からインスピレーションを受けて、今の髪形になっているんです。第5話でそのきっかけとなった作品が分かると思います。

この髪形にしていると、より愛華としてしっくりくる感覚があって、アレンジしていただきながら楽しんでいます。

――愛華に共感したということですが、具体的にどんなところに共感したのか教えてください。

夢を追いかけているところですね。私自身も小さい頃からお芝居をして、「女優さんになる」という夢を持ってここまで頑張ってきたので、重なる部分があります。

愛華も、きっといろいろ選択肢があった中で、この道しかないという思いで進んできたんだと思います。その真っすぐさにとても共感しました。

今の自分の状況が正しいのだろうか、違う道もあったのかもしれないと思うこともあります。それでも好きなことに向かって、一途に思い続けているところに強く惹かれました。

みなととの距離感

――愛華のセリフには、みなとの背中を押すような言葉もありますが、どのように意識していますか？

愛華は「背中を押そう」と思って発言しているわけではないと思っています。あくまで「私はこう思う」ということを自然に伝えられる関係性の中での言葉で、それを受けてみなとさんが何か感じ取ってくださる、という感覚です。

愛華自身もみなとさんの姿から学んでいる部分があると思うので、何かを教えるというよりは、コミュニケーションの中でお互いに気づきが生まれていくようなイメージで演じています。

――スーパーでのシーンはかけ合いも印象的ですが、撮影現場の雰囲気はいかがですか？

永作さんは本当に柔らかく包み込んでくださる、とても気さくで飾らない方です。ふとした瞬間に見せてくださる、かわいらしい一面も印象的で、さまざまな作品を拝見してきたので尊敬もありつつ、ご一緒してさらに魅力を感じています。

永作さんご自身が温かくて親しみやすい人柄だからこそ、愛華もみなとさんに少し甘えているところがあるのかなと思います。甘えながらも、はっきり物を言ったり、相談に乗ってもらったりしていて、妹のようでもあり、娘のようでもあり、後輩としての距離感もあるのかなと。

初日から打ち解けた理由

――愛華と同じく「ふくとく」で働く沼田大を演じるお笑いコンビ・男性ブランコの平井まさあきさんの印象を教えてください。

クランクイン初日から控室で共演者の方とこんなにお話しすることはあまりないのですが、平井さんがとてもオープンな方で、自然と会話が生まれました。

そのおかげで距離も縮まって、少しアドリブを入れても大丈夫かなと思えたりして。そんな空気感を作っていただけていることが、とてもありがたいですし、すごく面白い方です。

――松山さんの印象は？

松山さんは、最初「さかな組長」という少し怖そうな設定があったことで緊張していたのですが、実際はとてもフラットな方。好きな食べ物の話で一緒に盛り上がってくださる優しい方でした。

本当に素敵な方ばかりで、とてもアットホームな雰囲気の撮影現場です。

――第5話の裏話を教えてください。

愛華が活動するバンド名が明かされるのですが、それに合わせて言葉遣いを寄せている部分もあります。そこは撮影現場で監督とプロデューサーから提案があって、細かいアレンジを取り入れました。

――最後に、視聴者の方へメッセージをお願いします。

この作品は、登場人物一人一人を肯定しながら、そっと背中を押してくれるドラマだと思っています。

夢や目標がある方はもちろん、それがまだ見つかっていない方にとっても、自分の人生を見つめ直すきっかけになったり、今ある幸せに気づけたりする作品になっていたらうれしいです。ぜひ最後まで楽しんでご覧ください。

