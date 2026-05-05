「エンゼルス０−６ホワイトソックス」（４日、アナハイム）

ホワイトソックスがエンゼルスに快勝し、首位と０・５ゲーム差に迫った。村上宗隆内野手はＭＬＢキングタイに並ぶ１４号２ランを放つなど、４打数３安打２打点で今季４度目の１試合３安打をマークした。

衝撃の場面が訪れたのは四回の第３打席だった。カウント２−２からソリアーノが５球目を投じる直前、打席で目の前を飛んでいた虫をバットで振り払った。視界をクリアにして準備万端に整えると、高めの９８マイルをコンパクトなスイングで捉えた。

見逃せばボール球だった１球。だが打球は美しい放物線を描いてバックスクリーンに飛び込んだ。飛距離１３１メートルの衝撃アーチに投げたソリアーノも思わず目を見開いて打球を見つめていたほど。村上は右手を突き上げながらダイヤモンドを一周し、ベンチに戻ると満面の笑みを浮かべた。

これで試合前に１４号アーチを放っていたヤンキース・ジャッジに再び並んだ村上。続く六回の第４打席では右翼線へ強烈な打球をはじき返し、メジャー移籍後初の二塁打をマーク。ここまで長打はすべて本塁打という珍現象が続き、米メディアも注目していたが終止符を打つマルチ安打だ。

さらに八回の第４打席では中前打を放ち、今季４度目の１試合３安打をマーク。サイクル安打に王手をかける活躍でダメ押しホームも踏んだ。先発のマーティンは７回無失点１０Ｋの快投で５勝目。防御率は１・６４となり、完封リレーでエンゼルス打線を封じ込んだ。

試合後、笑みを浮かべながらチームメートとハイタッチをかわした村上。これでホワイトソックスは１７勝１８敗となり、ア・リーグ中地区で首位タイのガーディアンズ、タイガースに０・５ゲーム差と肉薄した。チームはこの日、実績十分のグリチャクを緊急補強し若手中心のチームに経験豊富なベテランを加えた。早速、七回に代打で出場するなど３年連続１００敗超からの首位奪回へ、チームのムードは最高潮に達している。