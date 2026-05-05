

コラボ商品「ヤドンのおんまい」個包装パッケージ ©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です

高松市の菓子店ルーヴは、ポケモンのキャラクターで「うどん県PR団」のヤドンとコラボした商品「ヤドンのおんまい」を発売。4月下旬からは高松空港やJR高松駅でも販売が開始されました。

和洋菓子「讃岐おんまい」とヤドンがコラボしたものです。外装パッケージと個包装フィルムには、高松市の観光地・屋島の夕景をバックにたたずむヤドンが描かれています。

讃岐おんまいには、香川県伝統の和三盆糖を使用した餡が入っていて、その形は屋島の山容をイメージして作られています。「ヤドンのしっぽは甘くてかむと幸せな気分になれる」と言われていて、ルーヴでは「幸せな甘さという共通点がある」としています。

価格は、1個140円(税込)、5個入り702円(税込)です。3月末から高松市丸亀町のグランメゾン・ルーヴで販売されていて、4月下旬からは、高松空港やJR高松駅ビル「高松オルネ」のお土産ショップでも販売が始まりました。

今後も、栗林公園のお土産ショップなど、販売店舗を増やしていく予定だということです。

株式会社ポケモンでは、地域ごとに「推しポケモン」を選定し、各地の魅力と1匹1匹のポケモンの魅力を同時に発信する試み「ポケモンローカルActs」を行っていて、今回もその一環。香川県の特産である「うどん」と「ヤドン」の音の響きが似ていることなどから、2018年12月にヤドンが「うどん県PR団」に任命されています。