◆米大リーグ エンゼルス０―６ホワイトソックス（４日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が４日（日本時間５日）、敵地・エンゼルス戦に「２番・一塁」で先発出場。再びメジャートップに並ぶ１４号２ランを含むメジャー移籍後最多タイの３安打をマークし、チームの連敗阻止に大きく貢献した。２８打点もアランダ（レイズ）と並び、リーグ２冠に立った。

３試合ぶりの一発が飛び出したのは、２点リードの４回１死一塁で迎えた第３打席だった。試合前の時点で防御率０・８４だった右腕ソリアーノの５球目、外角高めの９８・１マイル（約１５７・９キロ）直球に力負けしなかった。打球速度１０９マイル（約１７５・４キロ）、角度３２度、飛距離４２９フィート（約１３０・８メートル）でセンターの茂みへ。４月２８日（同２９日）の前回対戦で３打席連続三振を喫した難敵を打ち砕き、チームメートとお辞儀パフォーマンスを見せた。衝撃の年間６４本塁打ペースとした。

６回２死では左腕ファリスから右翼線二塁打。３５試合目、メジャーデビューから通算１５３打席目にして初の二塁打をマークした。この日まで１３長打は二塁打、三塁打なしで全て本塁打。この日も１４号を放って記録を伸ばし、１９００年以降では１６年の李大浩（マリナーズ）の１０本を超えてメジャー最長となる“珍記録”を更新していたが、ついにストップした。村上は８回にも中前打を放ち、今季４度目の３安打猛打賞とした。４打数３安打２打点で打率２割４分となった。

２日（同３日）終了時点でメジャー単独トップの１３本塁打。しかし、３日（同４日）の敵地・パドレス戦で２試合続けて４打数無安打に終わり、ジャッジ（ヤンキース）に並ばれていた村上。ジャッジはこの日の本拠地・オリオールズ戦で２戦連発の１４号２ラン。一時は単独トップに浮上していたが、村上がすぐさま追いついた。まだシーズン序盤だが、新人では１９年のＰ・アロンソ（メッツ）以来となる本塁打王、さらには打点との２冠も夢ではなさそうだ。