今夜のおつまみはコレで決まり！「壺にら」に箸が止まらない

止まらないおいしさ！壺にらレシピ4選

今が旬のにらを使った簡単おつまみをご紹介します。ラーメン屋でもよく見かかる「壺にら」は、作り方がとっても簡単！味付けを変えながらいろいろ楽しめるんです。

ピリ辛の中華風に

にんにくを効かせて

柚子を加えてさっぱりと

オイスターソースでコク旨

ストックしておきたい！アレンジ自在の壺にら

にらを切って、混ぜた調味液と合わせて数時間おくだけ。とっても簡単な壺にらは、お酒のお供にはもちろん、冷ややっこや納豆、茹で鶏や炊き立てのごはんとも相性がピッタリ！普段の料理にも活用できる優れものなんです。

にらにはβカロテンやビタミンE、ビタミンCなど抗酸化作用のあるビタミンが豊富に含まれており、生活習慣病予防や美容効果を高めるためにもおすすめな食材です。壺にらのように生食することで、水溶性のビタミンもしっかり摂取できますよ。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。