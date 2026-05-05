【GW交通情報】 Uターン混雑ピークに　新幹線「のぞみ」ほぼ満席　羽田3.7万人帰国へ、予約率はコロナ禍後最高

ゴールデンウィークもあと2日となりました。

期間中、ふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えています。

新幹線では5日、上りがUターンのピークを迎え、JR各社によりますと、全席指定席となっていた東海道新幹線「のぞみ」の午後の上りの予約はほぼ満席となっています。

新大阪駅からの出発客は「大阪のおじいちゃん、おばあちゃんに会いに来て、公園でなんかご飯たべたりとかした。ずっといたいなって思っちゃう。一緒に公園で遊んだりとかしたい」と話していました。

一方、羽田空港では、連休を海外で過ごした人たちの帰国ラッシュが始まり、各地で休暇を満喫した人たちの笑顔が見られました。

帰国した人は「ホテルのプールが楽しかった」「新婚旅行でフランスのパリとイタリアのローマとベネチアに。（物価が）全部高かったですね」と話しました。

羽田空港によりますと、国際線はきょう1日で約3万7700人が到着する見通しで、6日にピークを迎えます。

日本航空では、ゴールデンウィークの予約率がコロナ後、過去最高となり、国際線の帰国は5日がピークを迎え、予約率は91.7％となっています。