道端のごみを拾い続ける渡邉さん（中央）＝４月２３日、小田原市久野

小田原厚木道路の川端高架橋（小田原市久野）付近で約６年間にわたり、雨の日も強い日差しの日も毎日欠かさずに犬のふんを拾い続けてきた老婦人がいる。近くに住む渡邉泰子さん（９０）だ。道端にふんが落ちている状況を嘆き、毎朝散歩する傍ら、ごみ拾い用のトングと袋を持参し、道端の清掃を続けている。地道な活動でなかなか周囲には気付かれないが「ただきれいな町であってほしい」という一心で続けている。

「いくら拾っても毎日のようにそこにふんはあるのです」。渡邉さんの清掃活動は午前６時半から始まる。最初は健康維持のための散歩だったが、道端に毎日のように落ちているふんに心を痛め、自分で拾い始めるようになったという。

落ちているのはふんだけではない。紙くずやペットボトル、空き缶まで。ごみを拾い、家まで持ち帰り細かく分別してごみを出している。１年ほど前までは毎日行っていたが、腰を痛めて現在は週２回程度に減らしている。

こうした善意の活動を続けている渡邉さんだが、活動を理解されないこともある。親戚や友人からも「ばい菌が付くからやめなさい」と言われるという。だが、おいの子どもの後藤稚菜さん（３４）は「おばちゃんは立派なことをしていてえらいが、ごみが捨てられないのが一番。それがかなうといいなと思う」と背中を見守る。

卒寿を迎えながら、町の環境美化のため、地道な活動を続ける渡邉さん。その姿は見えない善意に支えられている社会の在り方を静かに問いかけている。