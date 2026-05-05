中村ゆり、友人からもらった手堀り筍＆貝使った手料理ズラリ「旬の食卓豪華すぎる」「腕前がプロ級」と反響
【モデルプレス＝2026/05/05】女優の中村ゆりが5月4日、自身のInstagramを更新。いただき物の食材を使った手料理の数々を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】中村ゆり、刺身や和え物…ズラリと並んだ手料理
中村は、「友人との物々交換で出来ている我が家の食卓」とつづり、数々の手料理を投稿。友人が掘ってきてくれた筍を使った煮物や、親友の子供が潮干狩りで取ってきたという蛤とアサリを使ったパスタやお吸い物、さらに粕汁や焼き魚などが並ぶ彩り豊かな食卓を披露している。
またその他にも刺身や和え物など、手料理がずらりと並んだ食卓も複数公開している。
この投稿に、ファンからは「旬の食卓豪華すぎる」「どれも美味しそうで食欲そそる」「品数が多くてバランスも完璧」「お店の定食みたいで憧れる」「友人との絆ですね」「お料理の腕前がプロ級」「すごく美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】中村ゆり、刺身や和え物…ズラリと並んだ手料理
◆中村ゆり、いただき物使った手料理公開
中村は、「友人との物々交換で出来ている我が家の食卓」とつづり、数々の手料理を投稿。友人が掘ってきてくれた筍を使った煮物や、親友の子供が潮干狩りで取ってきたという蛤とアサリを使ったパスタやお吸い物、さらに粕汁や焼き魚などが並ぶ彩り豊かな食卓を披露している。
◆中村ゆりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「旬の食卓豪華すぎる」「どれも美味しそうで食欲そそる」「品数が多くてバランスも完璧」「お店の定食みたいで憧れる」「友人との絆ですね」「お料理の腕前がプロ級」「すごく美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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