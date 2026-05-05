ILLIT「JAPAN JAM」中止でCUTIE STREETの練習室から生配信「助け合い素敵すぎる」「感動」と反響続々
【モデルプレス＝2026/05/05】「JAPAN JAM 2026」（5月2日〜5日／千葉市蘇我スポーツ公園）の3日目が中止となることが、当日の4日に発表された。出演予定だった5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）が8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の練習室からライブ配信を行い、注目が集まっている。
【写真】ILLIT、CUTIE STREET練習室でのショット
強風の影響でイベントが当日中止になったことを受け、Weverseで配信をしたILLIT。IROHA（イロハ）が「実はここは私たちの練習室ではなくて、CUTIE STREETさんたちの練習室にお邪魔しています」と同イベントのために来日したILLITの配信に、同じく同イベントに出演する予定だったCUTIE STREETが協力したことを明かすと、メンバー口々に感謝していた。
生配信では同イベントで披露するはずだったパフォーマンスを披露したほか、CUTIE STREETも登場し、一緒に「かわいいだけじゃだめですか？」を踊った。
この配信を観たファンからは「助け合い素敵すぎる」「感動」「CUTIE STREETさんありがとうございます」「優しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】ILLIT、CUTIE STREET練習室でのショット
◆ILLIT、CUTIE STREETに感謝
強風の影響でイベントが当日中止になったことを受け、Weverseで配信をしたILLIT。IROHA（イロハ）が「実はここは私たちの練習室ではなくて、CUTIE STREETさんたちの練習室にお邪魔しています」と同イベントのために来日したILLITの配信に、同じく同イベントに出演する予定だったCUTIE STREETが協力したことを明かすと、メンバー口々に感謝していた。
◆ILLITの配信に反響
生配信では同イベントで披露するはずだったパフォーマンスを披露したほか、CUTIE STREETも登場し、一緒に「かわいいだけじゃだめですか？」を踊った。
この配信を観たファンからは「助け合い素敵すぎる」「感動」「CUTIE STREETさんありがとうございます」「優しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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