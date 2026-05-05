発売後 → すぐに売り切れ続出！【ユニクロ】40・50代の1軍候補♡「サマ見えベスト」

「なんだかコーデが物足りない……」──そう感じることが増える薄着の季節は、サッと着るだけでおしゃれ度アップを狙えるベストが頼りになりそう。今回は【ユニクロ】から、一点投入でサマ見えするベストをご紹介します。公式サイトでも売り切れ続出している大人気アイテムなので、気になる人は早めにチェックして。

1軍候補！ 着るだけでサマになるリネンベスト

【ユニクロ】「プレミアムリネンベスト」各\4,990（税込）

プラスワンできちんと見えして、いつもの装いをワンランク上の着こなしに仕上げてくれるベスト。ナチュラルな風合いを感じられる、リネン素材を100%使用。軽やかで涼しげなベストは、夏へ向けて大活躍しそうです。1枚で着たり、Tシャツやシャツを合わせたりと着こなしのアレンジを楽しめるのも嬉しいポイント。同素材で作られている、ジャケットとパンツを合わせた3ピーススーツスタイルは、オフィスシーンやフォーマルシーンにもぴったりです。

夏ムード高まる爽やかコーデ

このベスト、ユニクロ公認インフルエンサーの@shocogram__さんによると「発売後すぐに売り切れ続出だった」というほど大人気なのだとか。スナップではニュアンス感のある色味がおしゃれなブルーを着用。ホワイト系のパンツを合わせれば、夏にぴったりの爽やかなコーデが完成。コンパクトシルエットなので、ボリュームのあるボトムスともバランスよく着こなせて、メリハリのきいたスタイルアップコーデを楽しめます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。