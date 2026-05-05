◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(現地4日、ロンドン)

卓球の世界選手権(団体戦)は現地4日、決勝トーナメント初日を迎えました。

今大会は、ステージ1がA、Bに分かれて開催。Aでは各4チーム2組に分かれて、総当たり戦でシード順を決めます。この8チームはすでにステージ2のトーナメント進出が決まっています。Bでは56チームが4チームずつ14組に分かれて総当たり戦を実施。トーナメント戦に進む24チームが決まりました。試合はシングルスのみ行われ、先に3勝した方が勝利となります。

日本(世界ランク2位)は初戦のイングランド(同57位)に張本美和選手、早田ひな選手、長粼美柚選手のオーダーで3−0の勝利。同日のフランス(同5位)に張本選手、早田選手、面手凛選手のオーダーで3−1で勝利。ドイツ(同4位)には3-1で勝利し、ステージ1を3戦全勝と、日本は第2シードとなりました。

ステージ1をゲームも落とさず勝利し第1シードに入った中国(同1位)は、ポーランド(同13位)に蒯曼選手が落とすも孫穎莎選手＆王曼碰選手の世界ランク1位2位コンビがストレート勝利を飾り3-1で勝ち上がりました。

日本はこの後クロアチア(同19位)と対戦します。

▽現地4日の試合結果スウェーデン 3-1 カザフスタン香港 3-2 ウェールズメキシコ 3-0 マカオ中国 3-1 ポーランドウクライナ 3-1 イングランド北朝鮮 3-0 オーストリア韓国 3-0 カナダドイツ 3-0 マレーシアルーマニア 3-0 オランダ