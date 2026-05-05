ベッキーが、仕事のギャラについて「ほぼタダみたいな仕事」と苦笑まじりにぶっちゃける場面があった。

【映像】ギャラが“ほぼタダみたいな仕事”

5日4日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の企画は「新たな才能発掘！二代目ベッキーオーディション」。くっきー！はベッキーが多忙でキャスティングしにくい上、ギャラが高くなっていると主張。ベッキー本人が「そんなことない」と否定するのを無視し、“二代目ベッキー”を発掘すると豪語した。

くっきー！から「最近仕事が忙しくなってきてる、ギャラが高くなってきてる」とイジられたベッキーは「そんなことない！」と否定しつつ「あのYouTubeなんてほぼタダみたいな仕事」と、ハリウッドザコシショウとくっきー！のYouTube『シュシュっとごくろうさん』のギャラがほぼタダだったと主張。くっきー！は「方々で聞きます、悪い噂を…」と苦笑した。