NPB(日本野球機構)は5日の公示を発表。広島は5選手を入れ替えました。

1軍に登録されたのは、益田武尚投手、工藤泰己投手、林晃汰選手の3選手。

4年目の益田投手は開幕1軍を勝ち取るも、3月31日のヤクルト戦で1イニング被安打4、与四球1、2失点を喫するなど、防御率18.00となり、4月8日に抹消。その後ファームで調整を続け、リリーフ8登板で防御率1.13と調子を上げていました。

さらに、ドラフト4位ルーキーの工藤投手が1軍に初昇格。リリーフとしてファームで12試合に登板し、0勝2敗、1セーブ、防御率4.50の成績となっています。同じく8年目の林選手も今季初昇格。ファーム28試合で1本塁打、8打点、打率.286をマークしています。

一方、抹消されたのは前日先発登板の大瀬良大地投手と、佐々木泰選手の2選手。大瀬良投手は4日のDeNA戦に先発登板するも、2回1/3を60球、被安打8、6失点で今季2敗目となりました。

同じく抹消された2年目の佐々木選手は、ここまで28試合に出場し、100打数18安打で打率.180、2本塁打、5打点で2軍再調整となりました。