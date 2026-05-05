◆米大リーグ カブス５Ｘ―４レッズ（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスのＭ・コンフォート外野手（３３）が４日（日本時間５日）、本拠地・レッズ戦で劇的な移籍後１号を放った。４―４の９回に代打でセンター左へサヨナラ本塁打をたたき込み、リグレーフィールドは熱狂に包まれた。

この日まで５連勝中だった首位カブスは４回に鈴木誠也外野手（３１）の６号３ランで一時同点としたが、８回に１点を失ってリードを許す展開。同じナ・リーグ中地区のライバル球団に負ければ１ゲーム差に接近されていたが、勢いは本物だった。３―４の９回。先頭のクローアームストロングが三塁打。１死後、ホーナーの左犠飛で追いつくと、代打コンフォートがひと振りで主役の座を奪った。

昨季はドジャースで使い続けられながらも、打率１割９分９厘、１２本塁打、３６打点と大不振。シーズン終了後にＦＡとなり、２月にカブスとマイナー契約を結んだ。鈴木がＷＢＣで右膝を痛め、負傷者リスト（ＩＬ）入りしたことを受けて開幕ロースターに滑り込むと、今季はこれで打率３割２分３厘と復活の気配を漂わせている。