恒松祐里「スターウォーズ」グローグー風フルーツサンド披露「売り物みたい」「手先が器用」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/05】女優の恒松祐里が5月4日、自身のInstagramを更新。手作りサンドイッチの写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】27歳美人女優「上手すぎます」“売り物級”SW人気キャラ風フルーツサンド
恒松は、「スターウォーズの日に合わせて簡単グローグーキウイフルーツサンド作ってみた」とつづり、「＃maythe4th」「＃grogu 」などハッシュタグを付け写真を複数枚投稿。人気映画「スターウォーズ」シリーズの「マンダロリアン」に登場するキャラクター・グローグーをイメージしたフルーツサンドイッチを披露した。キャラクターの目はブルーベリーで表現し、キウイをグローグーの形に整え断面から綺麗にキャラクターが見えるよう作られている。
この投稿にファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「売り物みたい」「手先が器用ですね」「スターウォーズへの愛が伝わります」「上手すぎます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳美人女優「上手すぎます」“売り物級”SW人気キャラ風フルーツサンド
◆恒松祐里、グローグー風フルーツサンド
恒松は、「スターウォーズの日に合わせて簡単グローグーキウイフルーツサンド作ってみた」とつづり、「＃maythe4th」「＃grogu 」などハッシュタグを付け写真を複数枚投稿。人気映画「スターウォーズ」シリーズの「マンダロリアン」に登場するキャラクター・グローグーをイメージしたフルーツサンドイッチを披露した。キャラクターの目はブルーベリーで表現し、キウイをグローグーの形に整え断面から綺麗にキャラクターが見えるよう作られている。
◆ 恒松祐里の投稿に反響
この投稿にファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「売り物みたい」「手先が器用ですね」「スターウォーズへの愛が伝わります」「上手すぎます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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