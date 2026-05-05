阪神の秋山拓巳ベースボールアンバサダー(BA、35)が5日までに更新したXでの投稿に、ファンから“総ツッコミ”が入った。

秋山BAは4日に中日戦で5失点で降板した高卒4年目左腕の門別について言及。投球フォームや打者に向かっていく姿勢について指摘した上で最後は「このままやと秋山二世（二軍の帝王）になってしまう！まず自信持って腕振ってこ」と自虐を交えてエールを送った。高卒で入団した秋山BAは1年目に4勝を挙げるなどブレークしたものの2年目以降は伸び悩んだ過去があった。

ただ、その投稿に対して多くのファンが反応。秋山は長い不振を経て17年、20、21年と3度、1軍で2桁勝利をマークしており「僕の知ってる秋山って人は二桁勝利何回もしてる凄い人なんですよ」「秋山さんだって今はメジャーの菅野投手に投げ勝ったじゃないですか。あの時の事は忘れない」などと活躍した時期を知るファンから優しいツッコミが相次いだ。

これには秋山BAも「みんなに怒られてるんですけど…笑」と投稿。秋山BAの後輩左腕を思う気持ちと、今でも活躍を称えるファンの思いが交錯するようなやり取りだった。