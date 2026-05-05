「【ハローキティ】ポケッタブルアドベンチャーハット」（税込 4479円）

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　「OPAQUE．CLIP（オペーク ドット クリップ）」は、5月14日（木）から、サンリオの人気キャラクター“ハローキティ”とのコラボレーションアイテムを、一部店舗および公式オンラインストアで発売する。

【写真】リボンがキュートなレインシューズも！　新作コラボアイテム一覧

■オリジナル限定ネームと下げ札付き

　今回登場するのは、モノトーンを基調としたシックなレインアイテムを中心にそろえた、雨の日のお出かけを楽しくしてくれる新作コレクション。

　ラインナップには、リボンモチーフがポイントの「レインバレエシューズ」や、ロング丈とショート丈をそろえた「レインブーツ」をはじめ、持ち運びに便利な「ポケッタブルアドベンチャーハット」や「ポケッタブルポンチョ」などのアイテムが並ぶ。

　また、立体フェイスプリントが印象的な「スリムケース」や「舟型ポーチ」、「保冷トートバッグ」などの雑貨も展開。撥水加工やポケッタブル仕様など便利な機能を備えながら、大人が取り入れやすいデザインに仕上げられている。