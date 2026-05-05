ハローキティ“モノトーン基調のレインアイテム”が5．14発売！ 「OPAQUE．CLIP」とのコラボで
「OPAQUE．CLIP（オペーク ドット クリップ）」は、5月14日（木）から、サンリオの人気キャラクター“ハローキティ”とのコラボレーションアイテムを、一部店舗および公式オンラインストアで発売する。
【写真】リボンがキュートなレインシューズも！ 新作コラボアイテム一覧
■オリジナル限定ネームと下げ札付き
今回登場するのは、モノトーンを基調としたシックなレインアイテムを中心にそろえた、雨の日のお出かけを楽しくしてくれる新作コレクション。
ラインナップには、リボンモチーフがポイントの「レインバレエシューズ」や、ロング丈とショート丈をそろえた「レインブーツ」をはじめ、持ち運びに便利な「ポケッタブルアドベンチャーハット」や「ポケッタブルポンチョ」などのアイテムが並ぶ。
また、立体フェイスプリントが印象的な「スリムケース」や「舟型ポーチ」、「保冷トートバッグ」などの雑貨も展開。撥水加工やポケッタブル仕様など便利な機能を備えながら、大人が取り入れやすいデザインに仕上げられている。
【写真】リボンがキュートなレインシューズも！ 新作コラボアイテム一覧
■オリジナル限定ネームと下げ札付き
今回登場するのは、モノトーンを基調としたシックなレインアイテムを中心にそろえた、雨の日のお出かけを楽しくしてくれる新作コレクション。
また、立体フェイスプリントが印象的な「スリムケース」や「舟型ポーチ」、「保冷トートバッグ」などの雑貨も展開。撥水加工やポケッタブル仕様など便利な機能を備えながら、大人が取り入れやすいデザインに仕上げられている。