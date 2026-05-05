大腸がんの早期発見につなげるため、熊本市が今年度2000人を対象に無料で実施する内視鏡検査の申し込みが始まっています。

【写真を見る】【全国初】熊本市が55歳以上に「大腸内視鏡検査」を全額補助 昨年度は受診者の42％に切除が必要なポリープなど発見 今年度は2000人へ拡大

熊本市は、昨年度から大腸がんのリスクが高まる55歳から59歳の市民を対象に、大腸の内視鏡検査にかかる検査費用を全額補助しています。

昨年度は受診者4人に1人がポリープなど見つかる

こうした取り組みは全国で初めてですが、今年度はさらに支援を拡充し、昨年度の2倍にあたる2000人が無料で検査を受けられるようにするということです。

1回目の申し込み期間は5月31日までで、応募が多い場合は抽選となります。

昨年度にこの検査を受けた人のうち、42％で切除が必要なポリープなどを発見できたということです。

今年度は2000人が対象

5月に行う1回目では1500人分を選び、2回目に行う10月の抽選では500人分を選びます。

熊本市は「ポリープの段階で切除することで、がんを防ぐ可能性が高まる。この機会に検査を受けてほしい」と呼び掛けています。