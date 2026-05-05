かけおち青木マッチョ「ハーレーのファットボーイを買いました」人気芸人との2人乗りショット公開「バイクもマッチョで最強の組み合わせ」「めちゃくちゃ似合ってる」の声
【モデルプレス＝2026/05/05】お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョが、5月5日までに自身のInstagramを更新。新たに購入した愛車を公開した。
【写真】30歳人気芸人「迫力満点でカッコいい」人気芸人と愛車跨るショット
青木は「ハーレーのファットボーイを買いました」とハーレーダビッドソンのバイクを購入したことを報告し、愛車の写真を投稿。極太のタイヤが特徴的な重厚感のあるバイクを披露している。また「なつさんとお揃いです」と記し、お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつとともにバイクに跨った笑顔のショットなども載せている。
安藤も自身のInstagramにて、青木がバイクに跨った姿を公開。「消防士時代にFAT BOY乗っていてまた新たにFAT BOY乗りたいとの願い叶えられて良かったね！おめでとうございます」とつづっている。
この投稿は「迫力満点でカッコいい」「バイクもマッチョで最強の組み合わせ」「めちゃくちゃ似合ってる」「テンション上がりますね」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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◆青木マッチョ、新たに購入した愛車披露
青木は「ハーレーのファットボーイを買いました」とハーレーダビッドソンのバイクを購入したことを報告し、愛車の写真を投稿。極太のタイヤが特徴的な重厚感のあるバイクを披露している。また「なつさんとお揃いです」と記し、お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつとともにバイクに跨った笑顔のショットなども載せている。
◆青木マッチョの投稿に「バイクもマッチョで最強の組み合わせ」と反響
この投稿は「迫力満点でカッコいい」「バイクもマッチョで最強の組み合わせ」「めちゃくちゃ似合ってる」「テンション上がりますね」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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