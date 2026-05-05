ダービー前日に異例の「契約内容変更」リリース…FC大阪&奈良の両クラブが経緯を説明
奈良クラブからFC大阪に期限付き移籍中のGK関沼海亜(20)について、両クラブが5日に契約内容の変更を発表した。
当初は期限付き移籍期間中、奈良と対戦する試合に出場できない契約だったが、「公式戦において、FC大阪の出場可能なゴールキーパーが2名未満となった場合は、奈良クラブの合意のもと、両クラブの対戦の際でも関沼海亜選手をFC大阪の登録メンバーに含めることができる」に内容を変えたという。
両クラブは6日にロートフィールド奈良で開催されるJ2・J3百年構想リーグWEST-A第15節で対戦する。この“生駒山ダービー”を前に、FC大阪が選手登録しているGKが複数名負傷。奈良との試合でプレーできるGKが2名未満となったため、FC大阪から奈良へ申し出があり、双方合意の上、上記の契約内容変更に至ったと両クラブは説明した。
これにより、FC大阪は奈良戦で関沼をエントリーメンバーとして登録することが可能となる。
当初は期限付き移籍期間中、奈良と対戦する試合に出場できない契約だったが、「公式戦において、FC大阪の出場可能なゴールキーパーが2名未満となった場合は、奈良クラブの合意のもと、両クラブの対戦の際でも関沼海亜選手をFC大阪の登録メンバーに含めることができる」に内容を変えたという。
これにより、FC大阪は奈良戦で関沼をエントリーメンバーとして登録することが可能となる。